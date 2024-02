Basket | Serie A | Brescia | Virtus | Milano e Venezia sul velluto Acuto di Treviso

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Bologna, 11 febbraio 2024 – Alle Final Eight di Coppa Italia Frecciarossa – che si terranno al PalaAlpitour di Torino dal 14 al 18 febbraio – la Germanisi presenterà da detentrice del trofeo e da prima della classe inA: battendo l’Unahotels Reggio Emilia con un perentorio 86-63, infatti, i biancoblù hanno confermato il primato in solitaria. Tutto fin troppo facile per gli uomini di coach Magro, che hanno schiacciato il pedale dell’acceleratore sin dalle primissime battute di gara partendo con un 15-0 e non si sono più voltati indietro, chiudendo il quarto d’apertura avanti 29-10 e arrivando a toccare il massimo vantaggio sul 67-33 al termine di una terza frazione da soli 9 punti segnati da parte dei biancorossi. Mattatori assoluti del successono sono stati l’ex di giornata Amedeo Della Valle con 15 punti e Kenny ...

Le ragazze di coach Domenico Sorgentone, dopo un avvio in cui hanno fatto fatica a digerire la coriacea formazione veneta (13-17 all’11’), durante il secondo quarto si sono compattate e sono cresciute ...Prima della pausa per la Coppa Italia, dal 14 al 18 febbraio, e poi per le due partite della Nazionale, in campo il 22 contro la Turchia e il 25 in Ungheria, vincono tutte e quattro le prime ...BASKET, SERIE A - Nelle gare domenicali del 20° turno di campionato Brescia conserva la leadership in classifica triturando Reggio Emilia 86-63, la Virtus Bolog ...