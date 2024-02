Basket | in Divisione Regionale 2 | il Cosmocare CUS Pisa fa tris con la capolista Chiesina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 12 febbraio 2024 – Non si ferma ilCUS, nel campionato di2: dopo due successi consecutivi è arrivato il terzo, contro laBest Drive Balda diUzzanese, nella terza giornata di ritorno. I gialloblù di Pietro Leoncini, partiti quasi dal fondo, alla fine del girone di andata, sono ora lanciati verso la zona promozione, distante solo quattro punti. LA CRONACA – Scesi in campo con Lasala, Papa, Raimo, Timpano e Paradisi, gli universitari hanno iniziato col piede giusto, mettendo già nel primo quarto 7 lunghezze tra sé e la(23-16). Il vantaggio è rimasto pressoché invariato al riposo (43-35), per diventare a due cifre al termine del terzo periodo. Nell’ultimo, decisivo, quarto, il Cus è ...