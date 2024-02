Basket CmC orfana di grandi acuti Don Bosco in gran forma Partita subito in salita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) donlivorno 58 cm carrara 49 DONLIVORNO: Ciano 6, Bandini 10, Dodoli 2, Baroni 3, Tartamella 14, Idone, Giachetti 8, Regoli 2, Spinelli, Crocetta 2, Di Sacco, Balestri 11. All. Barilla. CM CARRARA: Russo 6, Suriano 10, Sequani 20, Tedeschi 8, De Angeli, Cirillo, Fiaschi 3, Mancini, Nannetti 2, Sessa, Toppetti, Torre. All. Bertieri. Parziali: 16-18, 24-30, 43-37 Arbitri: Natucci di Bagni di Lucca e Dori di Pergine Valdarno CARRARA – Non si ferma la caduta libera del Cmc che anche a Livorno, sponda Don, non riesce a sbloccarsi e subisce l’ottava sconfitta su nove. In unadove la difesa riesce a contenere gli attacchi dei locali subendo solo 58 punti, è l’attacco a fare cilecca, realizzando ancora meno, e con soli 49 punti all’attivo, diventa difficile per tutti vincere una gara. ...