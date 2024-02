Basket | B maschile Bcl vince e resta in corsa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) TRE COLLI 67 BCL 70 TRE COLLI SERRAVALLE: Rossi 10, Avini, Razic 18, Tava 3, Corino 4, Pavone 9, Perez 16, Ragazzini 7. All.: Gatti.BALL CLUB LUCCA: Burgalassi 11, Lenci, Lippi 9, Barsanti 8, Simonetti 6, Tempestini 16, Del Debbio 11, Brugioni, Pierini, Trentin 9. All.: Olivieri. Arbitri: Toffali di Monza e Invernizzi di Pavia. Note: parziali 17-18, 32-33, 48-48; espulso l’allenatore di Serravalle, Gatti. SERRAVALLE SCRIVIA - Padroni di casa che non avevano più nulla da chiedere, solo due vittorie in tutto il girone di ritorno e decimo posto ormai scolpito che li porterà a giocarsi la salvezza nella fase successiva. Ma i piemontesi hanno giocato e lottato sino al termine, arrendendosi soltanto nei secondi finali. Lucca fatica ma, a differenza di Castelfiorentino, non si fa intrappolare e porta a casa un successo fondamentale per credere ancora nel ...