Basket B interregionale Super Vigor Matelica anche in casa del Loreto Pesaro | 79-83

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Irresistibile rush finale: dal -10 al successo indi una delle big del campionato. Mariani 24 punti, Riccio (16) e Provvidenza (17) sempre pronti a suonare la carica. Al play-in Gold con 6 punti, 12 febbraio 2024 – La Halleydopo essere sprofondata -10 e risale con un irresistibile rush finale prendendosi una vittoria d’oro sul campo della Italservice. Una prova di sagacia, nervi e concentrazione quella dei ragazzi di coach Trullo al cospetto di una delle big del campionato con capitan Provvidenza a suonare la carica con 5 punti in fila per il 2-7 biancorosso. La Halley tiene il naso avanti per tutto il primo quarto sospinta dal solito Mariani (10 punti nel primo quarto), poi un caldissimo Rupil accende il, che prende il comando delle operazioni nel cuore del ...