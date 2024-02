Basket B femminile L’Aymarà Costone domina e poi crolla Un ko incredibile

(Di lunedì 12 febbraio 2024)46 LA SPEZIA 51 AYMARA’: Pastorelli 2, Sardelli 13, Pierucci 7, Bonaccini V.3, Sabia 13, Nanni 8, Calugi, Posta, Bonaccini G., Sposato, Rinaldi ne, Zanelli ne. Allenatore Fattorini. LA SPEZIA: Vittiman, Guerrieri 6, Maiocchi 5, Candelori 13, Serpellini 18, Murgese 2, Ciuffardi 7. Allenatore Bonanni. Arbitri: Profeti e Fambrini. Parziali: 19-5, 30-19, 42-32. SIENA – Sciupare tutto nel finale, dopo aver controllato la gara a proprio piacimento. Come fare? Domandatelo alle ragazze delche nel turno casalingo contro ilAcademy La Spezia, sono letteralmentete nell’ultimo quarto, lasciando via libera alle liguri che si sono presentate a questo appuntamento con solo 7 giocatrici a referto. Ma andiamo con ordine: pronti via e Aymarà ...

