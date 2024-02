Basket Audax | quinta sconfitta Donoratico più cinico Pronostico rispettato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024)71carrara 64: Panicucci 7, Gazzoli 4, Del Monte 2, Bruci 19, Biagi 3, Isoppo, Diop, Batistini 22, Carammi 1, Parmigiani 1, Trassinelli 12. All Triglia.CARRARA: Mezzani 8, Ramirez 17, Bertuccelli, Lulli 17, Morillo 13, Volpi 9, Castigliego (Caruso e Ferla n.e.). All. Cristelli. Parziali: 10-17, 36-34, 54-50 Arbitri: Sizzi di Prato e Cabizza di Pisa Tiri liberi:14/22;Carrara 9/17 CARRARA – Niente miracolo in riva degli Etruschi dove, con la squadra a pezzi, l’non riesce a far saltare ile incassa laconsecutiva (11esima di campionato) nella gara valida per quarta giornata di ritorno della divisione regionale 1. I ...