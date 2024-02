Basket A2 femminile Cestistica nel finale mette sotto l’Empoli

(Di lunedì 12 febbraio 2024)SPEZZINA 78 ROSA SCOTTI EMPOLI 74 (22-15, 18-17, 24-25, 14-17)SPEZZINA: Colognesi, 18, Capellotto 3, Templari 11, Baldassarre 19, Moretti 4, Carraro 4, Favre 18, Guzzoni 1; n.e.: Castelli, Candelori, Guerrieri, Ratti. All. Corsolini USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Castellani 12, Ruffini 11, Patanè 7, Stoichkova 8, Merisio 4, Villaruel 15, Manetti 15, Antonini, Misenko 2; n.e. Avonto. All. Cioni. Arbitri: Roberti di Napoli e Marcelli di Roma LA SPEZIA – Finisce con l’abbraccio liberatorio fra tutte le giocatrici dellaSpezzina, al termine di un match che le bianconere hanno rischiato di complicarsi da sole dopo averlo saldamente dominato. Al ’PalaMariotti’ arriva un’importante vittoria controdelle ex di turno Angelica Castellani e Katrin Stoichkova, un successo molto ...

L’Olimpia spreca e si fa battere in volata dal Roseto per 59-50. Nel match valevole per la 2ª giornata del girone di ritorno di serie C ... (sport.quotidiano)

Prima della pausa per la Coppa Italia, dal 14 al 18 febbraio, e poi per le due partite della Nazionale, in campo il 22 contro la Turchia e il 25 in Ungheria, vincono tutte e quattro le prime ...Sabato 10 febbraio la Pallacanestro Femminile Varese annuncia una nuova giocatrice nel suo roster, Alice Sabatini. Bisogna tornare indietro di 9 anni per raccontare chi è la nuova numero 5 del team di ...La Halley Thunder Matelica vince contro la Solmec Rhodigium con un punteggio di 72-63. La squadra consolida il quarto posto in classifica dopo un inizio difficile. Le giocatrici si sono distinte per l ...