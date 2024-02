Basilico | “L’infinito è là in fondo“ Omaggio al fotografo delle architetture

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) A 11 anni dalla scomparsa di Gabriele, arriva il primo docufilm sulla sua opera. Maestro della fotografia di architettura tra i più apprezzati, scomparso il 13 febbraio del 2013, viene ricordato inè là in, in prima visione su Sky Arte da domani alle 21.15, e in streaming su Now.