Barbie | Stallone è stato preso in considerazione per il ruolo di Ken

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Greta Gerwig aveva inizialmente chiesto a Sylvesterdi interpretare il personaggio di Ken in, secondo quanto dichiarato dallo stesso attore. Sembra infatti che ilerapensato proprio per lui, ma era impegnato sul set di Tulsa King e ha dovuto declinare. In ogni caso molti dei comportamenti stereotipati sulla mascolinità tossica che assume il personaggio di Ken nella pellicola derivino dall’iconografia che i film dihanno portato sullo schermo negli anni ’80. La regista era, infatti, interessata ad avere l’attore di Rocky e Rambo nel suo film poiché avrebbe rappresentato perfettamente gli stereotipi tipici che Ken doveva incarnare. La notizia è arrivata direttamente dastesso che ha avuto modo di spiegare quanto accaduto al Tonight Show: “La ...