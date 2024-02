Baggio | rompe saracinesca e ruba in farmacia | trovato mentre cerca di nascondersi in cortile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Milano 12 febbraio 2024 – Spaccata inquesta notte al quartiere Olmi, estrema periferia ovest della città. Alle 2 un ladro, che poi si è scoperto essere un marocchino di 16 anni con precedenti di polizia, si è intrufolato nel localendo lae hato i 300 euro del fondo cassa per poi fuggire. Ma gli è andata male: è stato immortalato dalle telecamere dellae arrestato due ore dopo dalla polizia,va dineldel Centro Diagnostico Italiano in via Saint Bon, zona. E' stato accompagnato al carcere minorile Beccaria.