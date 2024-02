Bacoli | violenza sulle donne | si apposta sotto casa e poi lancia coltelli contro la moglie da cui si sta separando

(Di lunedì 12 febbraio 2024)(Napoli), 12 febbraio 2024 – Notte di paura aper una donna vittima delle minacce del marito da cui si sta, arrivato adrsie are deil’auto su cui era a bordo. L’uomo, un 38enne incensurato, è stato arrestato nella notte per maltrattamenti in famiglia dopo che laè arrivata terrorizzata alla stazione dei carabinieri di Pozzuoli per denunciare cosa fosse accaduto poco primala sua abitazione. Cosa è accaduto Secondo la ricostruzione dell’aggressione, l'uomo dallo scorso novembre minacciava di morte lanon accettando la fine della loro relazione. Minacce inviate alle vittima attraverso diversi modi ...

