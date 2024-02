Bacoli | insegue la moglie sotto casa e le lancia un coltello per ucciderla | arrestato

Un 38enne incensurato ha inseguito la vettura brandendo due lame. Quella lanciata ha infranto il lunotto posteriore del veicolo. Non accettava la fine della relazione. Da novembre tormentava la donna ...Notte di terrore a Bacoli per una donna e i suoi amici. Arresto stalker armato di coltelli. I carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno arrestato 38enne incensurato per maltrattamenti in famiglia.