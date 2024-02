Auto contro guardrail | Filippo muore a 33 anni | salvò una famiglia da un incendio durante il lockdown

(Di lunedì 12 febbraio 2024)Gabriele, 33enne di Impruneta, è morto venerdì scorso in seguito ad un incidente stradale sulla superstrada tra Merano e Bolzano in Südtirol: ha perso illlo della suaed è finitoililunadi quattro persone, tra cui due bambini, da una San Candido.

Potenza Picena - scontro tra un'auto e uno scooter , morta una donna di 44 anni che viaggiava in sella al mezzo a due ruote. L'incidente è avvenuto in ... (corriereadriatico)

scontro tra auto oggi pomeriggio sulla statale 16 in direzione Maglie nei pressi dello svincolo per Cavallino. I vigili del fuoco sono intervenuti ... (quotidianodipuglia)

L'incidente autonomo si è verificato ieri sera lungo la superstrada, fra Biella e Vigliano Biellese, in direzione Cossato.Dalle Fontanelle alla Pietà i residenti segnalano danneggiamenti continui. Proteste e dito puntato contro la scarsa illuminazione di alcune strade.I Suv ingombrano, pesano tonnellate, consumano il 15% in più, inquinano il 20% in più e in caso di incidente sono due volte più mortali per i pedoni rispetto alle auto normali. A Parigi stanno pensand ...