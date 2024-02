Auto ancora nel mirino La rabbia dei cittadini | Vetri rotti dai vandali per rubare pochi euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Le spaccate sullein sosta al parcheggio di via del Purgatorio vicino all’ex Ippodromo, a servizio del campo sportivo Chiavacci della Zenith Prato, e i finestriniin zona via di San Giusto/via Vallecorsi hanno scatenato una lunga sfilza di segnalazioni di episodi simili accaduti in altre zone della città. Storie che danno la misura di come ci sia un ritorno dei danneggiamenti allein sosta dopo un periodo di apparente calma, quando la situazione sembrava essersi normalizzata. La prima segnalazione attraverso i social arriva da via Soffici, zona Fontanelle. Qui la colpa, come d’altronde accade anche nel parcheggio di via del Purgatorio, viene soprattutto attribuita alla scarsa illuminazione. "Vicino all’asilo, dove c’è il parcheggio – racconta una cittadina – gli alberi coprono i pali della luce e di fatto siamo ...