Auguri di buon Carnevale 2024 | foto e frasi di scherzi divertenti

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Fare glidiè d’obbligo: si tratta di un giorno di festa da passare in spensieratezza con le persone care. Il martedì grasso conclude la settimana di questa spumeggiante ricorrenza, particolarmente apprezzata dai più piccoli, ma anche dagli adulti. Sappiamo che aogni scherzo vale, ma, per prima cosa, bisognerà non farsi trovare impreparati e colorare la giornata a chi più volete bene con un messaggio che possa lasciare il segno, in un modo o nell’altro. Fare glidinon sarà stato mai più semplice: abbiamo provveduto a selezionare per voi le miglioridia questa giornata ...