Atti persecutori ai danni di un cronista | arrestato imprenditore

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNuove accuse per l’Salvatore Langellotto accusato ora anche dinei confronti del giornalista del “Fatto Quotidiano” Vincenzo Iurillo. A notificare la misura cautelare degli arresti domiciliari – emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta dell’ufficio inquirente coordinato dal procuratore Nunzio Fragliasso – sono stati gli agenti del commissariato di polizia di Sorrento. I fche hanno visto vittima ilsono avvenuti sulla costiera Sorrentina, a Sant’Agnello e a Sorrento, rispettivamente il 9 aprile 2023 e lo scorso 26 gennaio. Da quest’ultima data Langellotto si trova ai domiciliari per l’aggressione al presidente del Wwf Terre del Tirreno, Claudio D’Esposito, avvenuta il 26 marzo 2023. A causa delle intimidazioni subite, il ...

