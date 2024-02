Atp Rotterdam 2024 | programma | orari e ordine di gioco martedì 13 febbraio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il, glie l’diall’Atp 500 diper la giornata di13. Proseguono i match di primo turno e tanti big debuttano, da Rublev a Hurkacz, passando per due big match come Coric-Bublik e De Minaur. Non c’è Jannik Sinner, che debutterà dunque mercoledì contro van de Zandschulp. Stesso discorso per Lorenzo Sonego, opposto a Dimitrov. Di seguito l’di. CENTRE COURT Ore 11:00 – Coric vs (8) Bublik Non prima delle 13:00 – Zhang vs Shevchenko Non prima delle 14:30 – (5) De Minaur vs Korda Ore 19:30 – (Q) Bergs vs (2) Rublev a seguire – (4) Hurkacz vs Lehecka COURT 1Terzo match dalle 11:00 – Marozsan vs Fucsovics Quinto match dalle 11:00 – Davidovich Fokina vs ...