Atp Cordoba 2024 | la favola di Luciano Darderi | vince il torneo da qualificato

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il momento magico del tennis italiano prosegue. Sulla terra rossa di, Argentina,il primoAtp della sua carriera e lo fa dain una settimana che ricorderà per tutta la vita. Il tennista italiano ha sconfitto l’argentino Facundo Bagnis, anche lui proveniente dalle qualificazioni, con lo score finale di 6-1 6-4 dopo un’ora e venticinque minuti di gioco. Con questo meraviglioso successoda domani entrerà per la prima volta tra i primi ottanta giocatori del Mondo. PRIMO SET – L’inizio di partita è totalmente a senso unico conchei primi dieci punti della finale e si porta velocemente sul 3-0. Bagnis sembra già in difficoltà fisica sin dai primi punti, pagando lo ...