Atletica Mondiale in shock | morto Kelvin Kiptum

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.12 SALTO CON L’ASTA – Lisek supera i 5.45 al secondo tentativo. L’unico ancora in gara a questa misura ... (oasport)

Tragico incidente stradale per il campione keniano, favorito per l'oro olimpico a Parigi ROMA - Lutto nel mondo dell' Atletica . E' morto a 24 anni ... (ilgiornaleditalia)

Con tre fantastiche maratone aveva preso il record mondiale e non solo. Per il 2024 due erano gli obiettivi a Rotterdam e Parigi ...Con tre fantastiche maratone aveva preso il record mondiale e non solo. Per il 2024 due erano gli obiettivi a Rotterdam e Parigi ...ATLETICA - La notizia della scomparsa di Kelvin Kiptum, morto in un tragico incidente domenica insieme al suo allenatore, ha sconvolto il mondo dell'Atletica e ...