Atletica | Larissa Iapichino torna in gara | a Belgrado si riparte da 6 62 per inseguire i Mondiali

(Di lunedì 12 febbraio 2024)tornerà innella giornata di martedì 13 febbraio. La fuoriclasse toscana ha scelto il Meeting di, tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante dileggera), per la sua seconda uscita stagionale nel salto in lungo. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, aveva esordito nella specialità prediletta lo scorso 27 gennaio, imponendosi a Sabadell con la misura di 6.62 metri. L’azzurra, argento agli ultimi Europei Indoor e primatista nazionale al coperto con 6.97 metri, riprenderà dalla capitale serba la propria marcia di avvicinamento aiIndoor (1-3 marzo a Glasgow)., che poi non dovrebbe partecipare ai Campionati Italiani Assoluti (17-18 ...