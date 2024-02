Atletica in lutto | Kelvin Kiptum è morto Il primatista mondiale di maratona scomparso a 24 anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L’universo dell’leggera e di tutto lo sport è inci ha lasciato ad appena 24. L’attualediè deceduto in un terribile incidente stradale avvenuto lungo la strada che da Eldoret conduce a Kaptagat (in Kenya).anche il suo allenatore, il rwandese Gervais Hakizimana.aveva completato ladi Chicago 2023 con il mirabolante tempo di 2h00:35 (record del mondo dall’8 ottobre, in quell’occasione abbassò sensibilmente il precedente 2h01:09 del connazionale Eliud Kipchoge) e a dicembre era stata eletto come uno dei migliori atleti da parte della Federazione Internazionale. Il keniano era diventato l’uomo ...