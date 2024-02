Atleti di tutte le le età e da tutta la Lombardia alle gare di campestre di Paderno Dugnano

(Di lunedì 12 febbraio 2024)capitale della corsaper un giorno, domenica 11 febbraio. Gara 4 del “Cross per Tutti” ha ospitato anche il Campionato Regionale Master, un grande evento che ha richiamato sui prati bagnati del centro sportivo di via Serra centinaia didala. La pioggia caduta fino a sabato (ma non ...

Ama lo sport da sempre, Assunta Legnante. Da quando, a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, giocare a calcio per strada era un rifugio, una ... (iodonna)

L' Inter scalda i motori per la Champions League. Da oggi, alle ore 12, è infatti possibile acquistare i primi tagliandi per assistere... (calciomercato)

Atletica in festa ieri al Teatro Villoresi di Monza per il Galà Fidal Milano (comprendente società di Milano, Lodi, ma soprattutto Monza e ... (ilgiorno)

Sabato scorso a Finale Emilia si è svolto l'evento Next level fight night, con il team Fakb che ha portato sei atleti. Caterina Dalla Libera ha vinto tutte e tre le riprese al suo debutto senza casche ...Primo turno di playoff nel campionato di pallacanestro in carrozzina, con i match di andata dei quarti di finale che hanno confermato i pronostici della vigilia: tutte vincitrici le teste di serie dei ...Nuovo appuntamento per i “piccoli atleti” delle categorie Esordienti che, dopo la prova inaugurale di Albosaggia, si sono ritrovati al “Palamaloggia” di Chiavenna, sabato 10 febbraio 2024, per il “6° ...