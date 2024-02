Atene | spara in uffici azienda | 4 morti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 12 febbraio 2024) 12.30 Un uomo armato di un fucile è entrato neglidi una compagnia di navigazione a Glyfada, una località costiera alla periferia di, e hato uccidendo 3 persone per poi rivolgere l'arma verso se stesso per togliersi la vita. L'assassino, un cittadino egiziano di 70 anni, secondo alcune fonti in passato sarebbe stato licenziato dall'. Stamane si è presentato nella sedele per "chiedere un chiarimento", ma poi ha aperto il fuocondo in maniera indiscriminata.