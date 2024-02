Atalanta vs Sassuolo | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I bergamaschi vogliono un posto in Champions League, mentre gli emiliani cercano di uscire dalla zona retrocessione.Vssi giocherà sabato 17 febbraio 2024 alle ore 20.45 presso il Gewiss StadiumVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bergamaschi hanno il morale a mille per il quarto posto momentaneo in compagnia del Bologna con 49 punti. La squadra di Gasperini è in ottima forma visto che nelle ultime cinque partite ha ottenuto un pareggio e quattro vittorie consecutive, e non intende fermarsi Gli emiliani sono, invece, in crisi nera con il sedicesimo posto a 20 punti, ed appena una lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione. La squadra di Dionisi ha vinto solo una volta nelle ultime ...

