Atalanta | la fine del tunnel per El Bilal Touré | subito in gol all’esordio col Genoa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Buona la prima, seppur con sei mesi di ritardo, per El, ieriin rete contro ilal debutto assoluto in magliae nella nostra serie A. Per il ventiduenne centravanti, acquistato in estate per 28 milioni dall’Almeria, investimento che rappresenta per ora l’acquisto più oneroso nella storia nerazzurra, un esordio a Genova da ricordare: in campo dal 57’ al posto di De Ketelaere l’attaccante maliano è rimasto in campo di fatto un tempo (si è giocato fino al minuto 113), lottando su ogni pallone, mostrando buoni spunti in velocità e siglando praticamente a tempo scaduto la rete del 4-1 con una bella incornata su cross di Miranchuk. Una rete che segna la luce al fondo di undurato sei mesi per, dal 12 agosto, quando in amichevole ...