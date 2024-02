Atalanta concreta e divertente | col Genoa quattro gol e quarta vittoria di fila

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La Dea continua il percorso netto nel girone di ritorno e mette a segno laconsecutiva. Questa volta lo fa passando largo a Genova ma la partita è stata molto più dura di quanto l’ 1 a 4 finale sembrerebbe dire. Che fosse una trasferta temibile lo si sapeva fin dall’inizio, perché ilsul suo terreno aveva praticamente fermato tutti. Ci è voluta così un’invenzione straordinaria di De Ketelaere per portare in vantaggio i nerazzurri, con il belga che ha estratto dal cilindro un tiro fantastico. Prestazione monumentale quella del gioiello atalantino, che sembra un giocatore completamente ritrovato grazie alla cura Gasperini. I difensori rossoblu hanno visto i sorci verdi di fronte alle giocate del talento di Bruges che ha ispirato le manovre della squadra da vero leader. Temevo l’assenza di Ederson, ma Pasalic e De ...

Non c’è storia. La Dea mantiene il quarto posto passeggiando a Marassi. 1-4 finale ma le reti potevano essere anche di più, considerando la rete annullata a Scalvini. Nei 90 minuti non c’è mai stata u ...Clicca qui per accedere al live match di Pianetagenoa1893.net di Genoa-Atalanta, ventiquattresima giornata del campionato di Serie A ...Gasperini, conscio del livello raggiunto dal Genoa, ha rimarcato l'importanza di restare concreti e concentrati, malgrado la posizione favorevole dell'Atalanta in classifica. La continuità e ...