Associazione Evergreen al primo compleanno Attività per sentirsi attivi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) In festa ‘’ per ilanniversario dell’. "Nel 2023,anno di nascita, abbiamo lavorato per promuovere la socialità offrendo una varietà diculturali, sportive e sociali senza fini di lucro – dice soddisfatto il presidente Mario Cassano –. Il supporto dei soci è stato fondamentale per il successo. Facciamo corsi di lingua inglese, computer e smartphone, iniziative culturali e sociali, teatro terapia, Burraco e altri giochi da tavolo, proprio grazie al sostegno dei numerosi soci che, non solo aiutano a sostenere la nostra missione, ma hanno anche l’opportunità di partecipare alleorganizzate, tutte gratuite". E quest’anno ‘’ continuerà le...