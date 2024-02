Assisi lancia campagna di valorizzazione del turismo

(Di lunedì 12 febbraio 2024)sarà protagonista di unadi comunicazione nazionale e internazionale, finalizzata a valorizzarla nel suo complesso e a promuoverla come meta turistica ideale da vivere tutto l'anno. A firmarla sarà l'agenzia Armando Testa, cui il Comune ha affidato un progetto definito "innovativo per un nuovo posizionamento dell'immagine della città". L'iniziativa - ha reso noto l'Ente - è sostenuta, principalmente, con fondi ministeriali legati al bando promosso dal ministero delper il rilancio turistico di città a vocazione turistico-culturale, riconosciute dall'Unesco come patrimonio dell'umanità, vinto dal Comune di. Le risorse vanno a finanziare il progetto generale denominato "Vividei luoghi francescani, con itinerari naturalistici etici ed ...

