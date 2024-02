Assemblea condominiale | le 10 cose da sapere sul verbale

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L’è uno dei momenti più attesi e al tempo stesso odiati della vita in condominio. E’ un’occasione obbligatoria di confronto e decisione sugli aspetti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che si tiene di norma una volta l’anno, ma in caso di necessità anche più volte, a seconda delle decisioni da prendere. Parte tutto con la convocazione e finisce tutto con ildi. In mezzo c’è la riunione vera e propria (in presenza oppure da remoto), quando i condomini si riuniscono, discutono l’ordine del giorno inserito in convocazione, spesso si sfogano e litigano sui problemi di convivenza reciproci e, infine, votano. In questo articolo facciamo un focus sul...