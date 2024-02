Assegno unico e universale 2024 per i figli a carico | quali sono gli importi previsti e come fare richiesta

Parte il nuovo bonus psicologo. Vale fino a 1500 euro. La circolare attuativa dell’Inps, secondo fonti del ministero della Salute, dovrebbe arrivare in settimana, per poi far partire le ...L'assegno unico e universale aumenta del 5,4% a causa dell'adeguamento all'inflazione. Le famiglie con figli riceveranno anche il conguaglio del mese precedente. Gli importi vanno da 199,4 euro a 57 e ...I percettori del Reddito di Cittadinanza riceveranno in automatico l'Assegno Unico Universale fino a febbraio 2024. L'INPS annuncia che i beneficiari del ...