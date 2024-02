Assegno di inclusione in pagamento dal 15 febbraio | chi ne ha diritto

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il primodell’diha risentito di una falsa partenza: ciò si deve in parte alle approfondite attività di istruttoria dell’Inps, che per alcuni potenziali percettori non sono ancora finite. Si consideri poi che una famiglia su quattro si è vista respingere la domanda perché non ha indicato se nel nucleo familiare ci sono membri in stato di bisogno e a loro carico o perché non è stato firmato il Patto di attivazione digitale finalizzato all’effettiva ricerca di lavoro. Il prossimodell’diè previsto per giovedì 15di, i requisiti Come è ormai noto, l’diviene riconosciuto ai nuclei familiari che ...