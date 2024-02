Assegno di Inclusione e RdC | scatta il carcere se li hai usati in questo diffuso modo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Se hai usato indie Rdcno le manette. Attenzione a fare i furbi perché si rischia grosso. Ve li ricordate i ‘furbetti’ del reddito di cittadinanza? In un passato nemmeno troppo lontano non sono mancati quelli che hanno cercato di approfittarsene per intascarsi il sussidio quando non gli spettava affatto, usando escamotage e stratagemmi di ogni genere. Adi e Rdc, in questi casi si rischia di finire in manette – cityrumors.itIl timore (più che fondato) è che simili scene si ripetano anche con l’di, con tanti furbetti pronti a cercare di incassare la nuova misura che dal 1° gennaio 2024 ha preso il posto del vecchio reddito di cittadinanza, ormai definitivamente archiviato dal nuovo contributo introdotto dal ...

Due mesi di attesa. E se lo Stato non si fa vivo per sollevare qualche problema, o per chiedere qualche chiarimento, la pratica deve considerarsi ... (ilmessaggero)

Due mesi di attesa. E se lo Stato non si fa vivo per sollevare qualche problema, o per chiedere qualche chiarimento, la pratica deve considerarsi risolta e accettata. Il principio ...Sta per tornare la Carta Dedicata a te per fare la spesa. Il governo, infatti, si prepara alla nuova ricarica della card, che probabilmente da questa primavera o prima dell'estate ...Il governo Meloni porta avanti la sua crociata contro i poveri. Quindi, che si fa Back in the days. Ritorno al futuro per un welfare per vivere (di San Precario) ...