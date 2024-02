Assegnazione degli alloggi Dura replica di Arte al Sunia | Abbiamo investito 48 milioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) "Basta con il terrorismo psicologico sulla pelle di persone fragili e già in difficoltà. Trovo assurdo come anche di fronte al lavoro che stiamo facendo in questi anni e a una notizia positiva come quella dell’di una casa dopo tanta attesa si possa fare bieca strumentalizzazione irrispettosa e falsa. Strumentalizzazione mirata a distruggere, a fare qualche iscritto in più al sindacato e mai tesa a proporre, a sostenere e a condividere". L’amministratore unico diLa Spezia Marco Tognetti non ci sta ad incassare i colpi sferrati dal sindacato inquilini. E ribatte alle accuse del segretario regionale del, protagonista sulle colonne de La Nazione di ieri di una invettina nella quale, con toni a tratti sarcastici, si puntava il dito contro i tempi biblici di...