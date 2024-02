Assalto con le pietre al bus a Secondigliano | finestrini esplosi e panico a bordo

Un gruppo composto da 10 banditi armati ha attaccato tre furgoni portavalori lungo la strada statale 131, in Sardegna , precisamente al bivio per ... (ilgiornaleditalia)

Firenze, 11 febbraio 2024 – Per la Fiorentina è d’obbligo voltare pagina dopo un avvio di 2024 piuttosto negativo (ultima vittoria in campionato il ... (sport.quotidiano)

Cambiaso via dalla Juve Assalto Real all’esterno bianconero: ecco la risposta da Torino sul futuro del giocatore Come ricorda La Stampa, il Real Madrid è sulle tracce di Andrea Cambiaso, che in quest ...Decine di morti e di feriti in raid di Israele su Gaza nelle prime ore di lunedì. I raid hanno preceduto il salvataggio di due ostaggi israeliani da parte delle forze speciali nell'area di Rafah, nel ...Un successo in Olanda permetterebbe a Jannik di scavalcare Medvedev (assente nel torneo ATP 500) per 5 punti e diventare il nuovo numero 3 del ranking: sarebbe il primo italiano a riuscirci nell’era O ...