Asl Benevento | per il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia | “Bene l’atto aziendale”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa deldi Sannio. "Giudizio sospeso per la previsione relativa alla perdita di autonomia del Servizio Epidemologia e Prevenzione. È notizia che l'Azienda Sanitaria Locale dilo scorso 5 febbraio, con Deliberazione n. 59, ha adottato. Formulando complessivamente un giudizio positivo ci sentiamo in obbligo, però, di evidenziare che desta non poche perplessità la previsione dell'articolo 21. 1 – UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica/SEP che vede il Servizio di Epidemiologia e Prevenzione perdere autonomia per essere ricompreso nell'ambito di un'unica UOC. Tale impostazione, oltre a declassare il Servizio ...