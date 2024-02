Ascolti tv ieri | Mara Venier boom storico Domenica In Finalissima Sanremo 90%

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Le luci del teatro Ariston si sono spente sulla 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana con la puntata speciale diIn dedicata a2024, come tradizione vuole. Glitv dihanno fatto registrare dalle 14:06 alle 14:33 31.3% con 4.969.000 spettatori; dalle 14:33 alle 15:51 il 38.5% di share e 5.751.000 spettatori; dalle 15:56 alle 17:08 il 40.8% di share e 5.656.000 spettatori; dalle 17:19 alle 19:54 il 34.9% e 5.619.000 spettatori.ha condotto 6 ore di diretta nel pomeriggio di11 febbraio 2024 con tutti i Big ritornati sul palco, un parterre di ospiti, opinionisti e giornalisti, per commentare il proprio percorso e cantare la propria canzone. Rimanendo in tema di Festival di, gli ...