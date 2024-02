Ascolti tv | i dati di domenica 11 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Bene la produzione Rai Nella serata di ieri,11, su Rai Uno – dalle 21:32 alle 23:37 – il film tv Califano ha portato a casa 4.174.000 spettatori pari al 22.8% di share. Su Canale 5, la seconda puntata de Lo Show dei Record ottiene un a.m. di 2.164.000 spettatori pari al 14.3% di share. In onda su Rai2 9-1-1 raccogli 794.000 spettatori (3.7%) e 9-1-1: Lone Star si ferma 790.000 spettatori (4%). Su Italia1 La mummia registra 996.000 spettatori con il 5.1% di share. Su Rai3, dopo una presentazione Report conquista 1.604.000 spettatori con l’8.1% (Plus: .000 – %). Su Rete4 Zona Bianca viene visto da 567.000 spettatori con il 3.8% di share. Su La7 Il cliente coinvolge 363.000 spettatori con l’1.9%. Su Tv8 Petra ottiene 404.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove, Che Tempo Che Fa segna 1.998.000 spettatori con il 9.5% ...