Ascolti tv | Califano e Lo Show dei Record | chi ha vinto la sfida? Dati auditel e share di domenica 11 febbraio 2024

(Di lunedì 12 febbraio 2024)tv, il palinsesto ha messo di fronte “” su Rai 1 e “Lodei” su Canale 5: chi ha? Anche oggi prosegue come ogni giorno lasull’. Vediamo chi hala gara diieri sera11. Ieri sera,11, sono anin onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. La nuova stagione televisiva è ripartita e la gara degliè più accesa che mai. Da una parte ieri sera abbiamo avuto “”, con la finale, ...

La recensione di Califano, la fiction di Raiuno con Leo Gassmann che ha raccontato una parte della vita di Franco Califano ...Califano è un film 2024 di Rai 1 diretto da Alessandro Angelini, prodotto da Greenboo Production per Rai Fiction, tratto dall’opera Senza manette scritta da Califano e Pierluigi Diaco per Mondadori. L ...Angelica Cinquantini è la giovane e talentuosa attrice che interpreta Mita Medici nel film “Califano” su Rai1, in cui si racconta la ...