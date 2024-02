Artigiani | semplificare per crescere | Alle nostre Pmi serve una svolta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Per mangiare una pizza in un’impresa artigiana, 30 circolari ministeriali e l’immancabile burocrazia miope impongono sedute scomode e vietano l’uso di piatti di ceramica e posate in metallo. Il meccanico auto deve conseguire l’abilitazione per diventare meccatronico per scoprire poi che la maggior parte dei comuni italiani gli chiede una Scia (fino a 20 adempimenti e 10 enti da contattare) come se si trattasse di una nuova attività. "Sono soltanto alcuni esempi della Babele prodotta dalla riforma del titolo V della Costituzione – sottolinea il presidente nazionale della Cna, Dario Costantini, alla presentazione dell’Osservatorio burocrazia realizzato della Confederazione –. Il decentramento amministrativo e l’autonomia territoriale per le imprese artigiane non fanno rima con semplificazione. La cattiva burocrazia penalizza le imprese, scoraggia chi vuole intraprendere con l’effetto ...