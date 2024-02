Arriva al cinema ' A Muzzarell' | un film che ha il coraggio della storia e dell' indipendenza

Acquistando il biglietto sul sito www.uci Cinemas .it o sull’app del Circuito per le proiezioni del film in programma dal 25 al 28 gennaio, gli ... (romadailynews)

Curiosità, vivacità e garbo nella clip esclusiva che anticipa l'arrivo al cinema di Le Avventure del Piccolo Nicolas, pellicola d'animazione in sala dal 15 febbraio.Nata per te è in esclusiva lunedì 12 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno (alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on ...Uscito al cinema a fine 2023 e ora disponibile in streaming, il film racconta la battaglia di Luca, gay, cattolico e single, per adottare la piccola Alba ...