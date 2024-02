Arrestato Giovane di 19 Anni per Minacce e Resistenza ai Carabinieri

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Pescara - Undi 19residente a Manoppello è statodaipera pubblico ufficiale e deferito per oltraggio e guida senza patente, in seguito a un episodio che ha scosso la tranquillità di una famiglia a Rosciano. La vicenda ha avuto inizio con una richiesta d'intervento da parte di una donna preoccupata, che ha chiesto aiuto aiperché il fidanzato minacciava di portare via la figlia minorenne dalla loro abitazione. Nonostante la madre fosse contraria alla relazione sentimentale dei due giovani, il ragazzo aveva manifestato l'intenzione di presentarsi comunque. Le forze dell'ordine, coordinate dalle stazioni di Rosciano, Alanno e Catignano, hanno localizzato ilvicino alla casa della donna. Durante i ...

BERGAMO. Il 29enne è stato fermato martedì per un controllo in auto alla Malpensata: l’unità cinofila della polizia locale ha fiuta to la sostanza in ... (ecodibergamo)

Venticano – Nella notte tra sabato e domenica i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno tratto in arresto in flagranza di reato per estorsione aggravata in concorso, due soggetti, già ...Nella notte tra sabato e domenica i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno tratto in arresto in flagranza di reato ...La stufa elettrica va in corto e l’incendio divampa in camera da letto: giovane salvato nella notte a Carmiano dall’intervento di tre volontari della protezione civile locale. Il ...