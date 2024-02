Arrampicata sportiva | Coppa Italia boulder | Papetti e Biagini vincono la prima tappa a Prato

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Sfida appassionante, con alto tasso di difficoltà, al Crazy Center di, che ha ospitato ladel circuito di2024 con l’esordio per la specialità. Al femminile la competizione tra le sei finaliste offre presto un testa a testa fra Giulia Medici e Federica, che riesce a conquistare il gradino più alto del podio con 2 top, 3 zone, 6 e 5 tentativi. Argento per Medici con 1 top, 3 zone, 1 e 17 tentativi. Bronzo invece per Leonie Hofer (AVS Passeier) con 0 top, 2 zone, 0 e 4 tentativi. Ai piedi del podio invece Federica Mabboni, del Crazy Center, accompagnata dal tifo casalingo. Al quinto Elena Brunetti (Climbing Side Roma) e al sesto Sara Arcozzi (Istrice Ravenna). Buoni segnali da Federica, che l’anno ...

Successi di Federica Papetti tra le donne e Pietro Biagini per quanto riguarda la competizione maschile. In gara anche la chiusana della In Out Climbing ...Al Crazy Center di Prato, per la Coppa Italia Bulder, questo weekend è andata in scena una sfida appassionante, con una escalation di difficoltà che ha tenuto sia atleti che spettatori col fiato sospe ...