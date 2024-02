Argylle - La super spia ancora primo al box office americano che langue nel weekend del Super Bowl

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il nuovo film di Matthew Vaughn,- La, dominail botteghino, ma gli incassi sono in discesa per via del2024 che ha catalizzato l'attenzione del pubblico a stelle e strisce.- Ladifende la prima posizione al boxin unin cui l'attenzione è stata catalizzata dall'evento delLVIII. Costato 200 milioni di dollari, il nuovo film di Matthew Vaughn con Henry Cavill e Bryce Dallas Howard ha incassato solo 6,5 milioni, segnando una flessione negli incassi del 62%, arrivando a ...