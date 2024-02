Argentina | selfie per il presidente Milei in via della Conciliazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ilargentino Javier, prima di essere ricevuto in udienza da Papa Francesco, è sceso dall'auto in viadavanti all'ambasciatae si è prestato a uncollettivo con un gruppo di argentini. Poi è risalito sull'auto verso palazzo apostolico per l'incontro con il pontefice.

