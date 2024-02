Antonio Braun | intervento a Bari con Robot Hugo per un tumore al colon-retto | è il primo in Puglia

(Di lunedì 12 febbraio 2024) È stato eseguito ilinmediante il sistemaper trattare una patologia oncologica del. A mettere a punto l’operazione è stata l’équipe, guidata dal chirurgo campano, di Chirurgia Generale dell’Ospedale Santa Maria di, struttura polispecialistica di GVM Care & Research accreditata con il SSN. La patologia oncologica delha registrato un miglioramento della mortalità, con il 10,8% in meno di decessi registrati nel periodo 2007-2019 nella popolazione maschile (dati AIOM “Numeri del cancro in Italia 2023”). Tuttavia, rimane il terzopiù diffuso negli uomini, dopo la neoplasia della ...

