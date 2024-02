Antonino Cannavacciuolo ha in serbo un menu speciale per San Valentino | ecco quanto costa

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Personaggi Tv,ha inundi Sanper le coppie che ceneranno nel suo ristorante a Villa Crespi il 14 Febbraio 2024. Il menù è inteso come un percorso culinario ad hoc pensato per la notte più romantica dell’anno. Vediamocosterà il menù stellato dedicato agli innamorati. (Continua dopo la foto…) Leggi anche: “Sanremo”, Giulia De Lellis commenta l’esibizione dell’ex Irama Leggi anche: “Sanremo”, stasera la finale: la scaletta, gli ospiti e come viene scelto il vincitoree la sua carrieraè uno degli chef più conosciuti e amati dagli italiani. In televisione lo conosciamo nelle vesti di intransigente giudice di ...