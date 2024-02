Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 12 Febbraio

(Di lunedì 12 febbraio 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 12Ornella ha dei dubbi su Luca e Giulia gli mostra tutto il proprio sostegno emotivo. Luca ha un altro vuoto di memoria. Intanto, Serena e Filippo riescono ad organizzare una bella festa di Carnevale per Irene che sembra aver ritrovato il buonumore ma qualcosa destabilizzerà la bambina.Unal: Ilenia Lazzarin- Filmografia Cinema Due gemelle a Roma, regia ...

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 febbraio 2024 . Le Trame dell'episodio della Soap in onda su ... (comingsoon)

Ecco cosa succederà questa settimana a Un Posto al Sole : anticipazioni delle trame per le puntate in onda su Rai 3 dal 12 al 16 febbraio 2024 . Ecco ... (movieplayer)

