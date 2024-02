Anticipazioni settimanali Uomini e Donne | dichiarazioni a centro studio | Mario va via

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Nel corso di questa settimana assisteremo a svariati colpi di scena che riguardano. Per quanto riguarda il Trono Over, una coppia lascerà il programma, mentre un’altra tornerà inper fare delle confessioni molto importanti. A quello Classico, invece, ci saranno dei momenti di svolta per Ida Platano eCusitore, mentre Brando Ephrikian avrà dei confronti molto importanti con le due sue corteggiatrici.spoiler Trono Classico: decisione inaspettata per Ida Nelle prossime puntate dici sarà un duro confronto tra Ida Platano eCusitore. La donna riceverà una nuova segnalazione sul conto del corteggiatore, cosa che non prenderà affatto bene, sta di fatto che deciderà di ...