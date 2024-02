Anteprima della fiction di Rai 1 su Goffredo Mameli | trama cast e trailer

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La storia del “padre” dell’inno nazionale dell’Italia approda per la prima volta in TV. Su Rai 1, il 12 febbraio 2024 in prima serata, va infatti in onda la– Il ragazzo che sognò l’Italia, che racconta attraverso le gesta die di un gruppo di giovani patrioti, il Risorgimento italiano. La miniserie è strutturata in 4 episodi, da circa 50 minuti ciascuno, trasmesse in due puntate. La prima, appunto, questa sera, la seconda domani 13 febbraio. Realizzata da Pepito Produzioni e Raicon il sostegno del Ministerocultura – Direzione generale Cinema e audiovisivo, la serie è scritta da Antonio Antonelli e Michela Straniero, diretta da Luca Lucini e Ago Panini– Il ragazzo che sognò l’Italia:La storia inizia nel ...